Дело не в травле. Фонд назвал причину отъезда семьи с онкобольными детьми

Семья с онкобольными детьми, которых хотели выселить местные жители, уехала домой, чтобы сделать перерыв в лечении. Это совсем не связано с петицией жильцов этого дома. Об этом заявили М24 в фонде "Подари жизнь".
— Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что детей выписали на перерыв в лечении. Отъезд плановый, — заявили в благотворительном фонде.
Также там рассказали, что эту квартиру фонд будет продолжать арендовать для семей онкобольных до тех пор, пока хозяйка квартиры будет согласна её сдавать.
Ранее сообщалось, что семья с онкобольными детьми съехала с квартиры в Москве после травли соседей. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович пристыдил жителей дома за попытку выселить детей. Кроме того, прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.
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