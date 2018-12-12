Почувствуй нашу Сибирь! В Москве на выходных ударят морозы до минус 20 градусов

Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра температура воздуха перейдёт на устойчивый минус.

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал Лайфу, что к концу недели в Москве ожидаются 20-градусные морозы, а в области столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

Согласно прогнозу, температура воздуха в столичном регионе начнёт постепенно понижаться и уже завтра перейдёт на устойчивый минус. Сегодня днём в Москве ожидается около 0, ночью — уже до 2 градусов мороза.

— В течение последующих дней и ночей температура будет постепенно понижаться и в предстоящие выходные дни она будет низкой. Очевидно, что это самая низкая с начала года температура будет. В дневные часы это порядка 10–15 градусов мороза и по ночам до –20, а по области мы не исключаем и ниже 23–25 градусов мороза, — отметил собеседник Лайфа.

По словам Синенкова, несмотря на заметное похолодание, каких-то абсолютных температурных рекордов в столичном регионе не предвидится.