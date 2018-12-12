Не война, а провокация. Песков оценил слова Порошенко о керченских событиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова украинского лидера Петра Порошенко о событиях в Керченском проливе. Глава Незалежной заявлял, что произошедшее в Чёрном и Азовском морях "не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война".

— Не согласны с этой позицией. Речь о нарушении госграницы, провокации. Видим невооружённым глазом продолжение избирательной кампании, использование образа врага для достижения электронных целей, — заявил представитель Кремля.

Во время интервью американским СМИ Порошенко настаивал на том, что инцидент произошёл в нейтральных водах, несмотря на то что Москва неоднократно заявляла, что украинские корабли нарушили границу РФ.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября три украинских военных судна нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. На судах было 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Все они были арестованы.