Лидер Rammstein начал съёмки фильма в России

Пока подробности по поводу картины не уточняются, но уже известно, что она "раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста".

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает документальный фильм о своей творческой и личной жизни во время сольного турне по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора его гастролей, компанию T.C.I.

— Именно здесь и сейчас, в рамках книжно-музыкального тура Messer, артист начал съёмку своего документального фильма, — подтвердили организаторы.

Вместе с артистом в тур отправились режиссёр Зоран Бихач, снимавший клипы группы Rammstein и сольного музыкального проекта Линдеманна, и съёмочная группа. Они находятся рядом с артистом на всех автограф-сессиях и шоу.

Дата выхода фильма неизвестна. Организаторы гастролей лишь уточнили, что он "раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста".

Напомним, ранее дочь Лободы пришла на её концерт в одежде с именем лидера Rammstein.