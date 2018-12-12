Палата представителей Конгресса США признала голодомор на Украине геноцидом

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Палата представителей Конгресса США признала голодомор на Украине геноцидом

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Здание Палаты представителей Конгресса США. Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Таким образом, с подобным заявлением выступили теперь обе палаты американского парламента.

В США палата представителей конгресса признала геноцидом голод, который был на Украине в 1932–1933 годах. Об этом сообщило Посольство Соединённых Штатов в Киеве.

— Таким образом, на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, согласно которому голодомор признан геноцидом украинского народа, — говорится в сообщении на странице посольства в "Фейсбуке".

Напомним, в сенате конгресса голодомор признали геноцидом ещё в октябре этого года.

В МИД РФ же ранее назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа". Там напомнили, что голод, который разразился в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века, затронул многие народы этой страны.

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