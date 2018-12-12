Миллиарды рублей. В Генпрокуратуре подсчитали ущерб от коррупции в этом году

По уголовным делам коррупционной направленности было вынесено 7,8 тысячи обвинительных приговоров, которые коснулись восьми с половиной тысяч человек.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал газете "Коммерсант", что только за девять месяцев 2018 года и только установленный в ходе расследований по уголовным делам ущерб от коррупционных преступлений составил 46 миллиардов рублей.

— Доля преступлений коррупционной направленности в общем количестве преступлений составляет всего 1,7%, но материальный ущерб, а это 46 миллиардов рублей, — уже 11% ущерба, причинённого всеми видами преступлений по Российской Федерации, — заявил Юрий Чайка.

По словам генпрокурора, из 46 украденных миллиардов ущерб возмещён был примерно на треть. Добровольно коррупционеры вернули восемь с половиной миллиардов, на сумму в 1,1 миллиарда было конфисковано имущества, на 21 миллиард были арестованы активы в финансовых организациях.

Из восьми с половиной тысяч человек, обвинённых по коррупционным уголовным делам, 837 оказались сотрудниками правоохранительных органов, 63 — муниципальными депутатами и 606 — чиновниками различных ведомств и сотрудниками муниципалитетов.

Ранее Лайф приводил данные МВД России: в 2017 году средний размер взятки составлял 357 тысяч рублей, а в 2018-м он оценивается уже в 451 тысячу. По данным Следственного комитета РФ, средняя взятка чуть меньше — 434 тысячи рублей. Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника.