Путин встретится с Зорькиным в День Конституции

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Путин встретится с Зорькиным в День Конституции

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Очень будет представительное собрание по случаю праздника. Сегодня также будет встреча Путина с Зорькиным, — сказал представитель Кремля.

Сегодня действующей Конституции исполняется 25 лет. Ряд экспертов предлагал сделать 12 декабря выходным.

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