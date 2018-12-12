Путин встретится с Зорькиным в День Конституции

Президент РФ Владимир Путин сегодня встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Очень будет представительное собрание по случаю праздника. Сегодня также будет встреча Путина с Зорькиным, — сказал представитель Кремля.
Сегодня действующей Конституции исполняется 25 лет. Ряд экспертов предлагал сделать 12 декабря выходным.
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