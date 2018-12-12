Сокуров попросил Путина помиловать Сенцова

Президент, выслушав просьбу кинорежиссёра, напомнил о необходимости действовать в рамках действующего законодательства.

Российский кинорежиссёр Александр Сокуров, который является членом Совета при президенте по правам человека, обратился к Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского режиссёра Олега Сенцова. Об этом РИА "Новости" рассказал член СПЧ, присутствовавший на вчерашнем заседании, Игорь Борисов.

— От Сокурова прозвучало это предложение (об освобождении Сенцова), никто больше этот вопрос не поднимал, — пояснил он.

Президент, выслушав просьбу Сокурова, напомнил, что нужно действовать в рамках действующего законодательства.

— Все действия должны быть в рамках правовой системы, — привёл Борисов ответ Путина.

42-летний Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в организации теракта в Крыму. В мае этого года режиссёр объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. 16 октября во ФСИН рассказали, что Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.