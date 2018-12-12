В Кремле признали резолюцию США о "Северном потоке — 2" попыткой мешать проекту

Москва не считает такую линию властей Соединённых Штатов "правильной и приемлемой для себя".

В Кремле считают, что резолюция Конгресса США о строительстве "Северного потока — 2" — это попытка помешать реализации проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в документе нет каких-то новых элементов, подобное озвучивалось и ранее как президентом США, так и Госдепом. В Кремле не считают эту линию "правильной и приемлемой для себя".

— Ибо речь идёт о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта, который в интересах не только поставщика газа — России, но и потребителей — в первую очередь Германии как страны Евросоюза, — сказал Песков.

Напомним: Палата представителей США выступила за санкции против "Северного потока — 2" и призвала ЕС отказаться от этого проекта.