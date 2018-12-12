Песков заявил, что Путин разберётся в деталях дела "Нового величия"

Представитель Кремля напомнил, что глава государства дал это обещание в ходе заседания СПЧ.

Президент РФ Владимир Путин разберётся в деталях уголовных дел по факту деятельности организаций "Новое величие" и "Сеть", поскольку он пообещал. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В целом о самом факте этого дела президент был проинформирован... Но ему, естественно, никто не докладывал и не мог докладывать о всех нюансах этого дела, обо всех деталях: он просто не может такую информацию получать за обилием другой информации, — объяснил журналистам представитель Кремля.

Песков напомнил, что на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Путин пообещал разобраться в деталях дела. Пресс-секретарь президента подчеркнул, "поскольку он пообещал разобраться, он это сделает".

Напомним, что в мае 2018 года по решению Дорогомиловского суда Москвы под стражу были заключены десять активистов движения "Новое величие", среди которых была и несовершеннолетняя Анна Павликова. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Позже Павликову и Марию Дубовик выпустили из-под стражи, а четверым фигурантам дела "Нового величия" ранее продлили срок ареста до 13 декабря.