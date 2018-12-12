Песков: Не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали поправки в конституцию

Российский премьер порассуждал на тему возможности изменения основного закона в своей статье, опубликованной в среду в одном из журналов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему неизвестно, обсуждались ли между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым возможности внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом он заявил журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать статью премьера в журнале "Закон".

— Мне неизвестно об этом ничего. Я никогда об этом не слышал, — сказал представитель Кремля.

За комментариями относительно самой статьи Песков рекомендовал обратиться к пресс-секретарю российского премьера.

Как уже сообщал Лайф, в своей статье "25 лет конституции: баланс между свободой и ответственностью" в журнале "Закон" Медведев отметил, что спустя 25 лет в России нет "значимой сферы регулирования", где имеет силу законодательство СССР. При этом премьер высказался против внесения глобальных изменений в Конституцию РФ, выразив мнение, что правки должны касаться только статуса органов власти и развития различных прав.