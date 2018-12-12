Опрос: Более половины россиян хоть раз читали Конституцию

Подавляющее большинство участников опроса считают, что власти соблюдают положения Основного закона страны.

Конституцию России никогда не читали 42% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведённого "Левада-центром" в преддверии Дня Конституции РФ. Соответственно, хоть раз читали её 58% опрошенных.

Согласно итогам исследования, лишь 9% граждан заявили, что не только читали основной закон страны, но и хорошо помнят его содержание. Читали, но ничего не помнят 26% опрошенных.

76% участников опроса считают, что власти соблюдают положения основного закона страны. Затруднились ответить на этот вопрос 7% опрошенных.

Опрос был проведён в конце ноября среди 1600 жителей городов и сёл в возрасте от 18 лет и старше.

Накануне один из создателей Конституции РФ предложил сделать 12 декабря выходным.