Медведев поздравил кабмин с Днём Конституции

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил членов правительства с Днём Конституции. Он добавил, что за 25 лет в стране удалось создать современное законодательство.

— Сегодня мы отмечаем День Конституции, в этом году основному закону 25 лет исполняется, я всех поздравляю с этим событием, — сказал он на заседании кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что принятие основного закона стало ключевым и поворотным событием в новейшей истории нашей страны и жизни россиян. Он добавил, что Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.