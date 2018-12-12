"Лидеры России" станут наставниками победителей студенческого кубка "Управляй!"

Заявки на участие в конкурсе по менеджменту, второй сезон которого стартовал сегодня, можно будет подать до 15 февраля.

Полуфиналисты, финалисты и победители конкурса управленцев "Лидеры России" станут наставниками победителей студенческого кубка по менеджменту "Управляй!". Об этом рассказал проректор РАНХиГС, глава автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, сегодня стартовал второй сезон кубка среди студентов "Управляй!". Заявки на участие в конкурсе можно будет подать до 15 февраля.

— Есть определённые новинки в новом сезоне. Одна из основных заключается в том, что конкурс будет являться частью большой истории с наставничеством, — отметил Комиссаров.

Проректор РАНХиГС объяснил, что в "Лидерах России" одним из главных призов является возможность получить наставника из лучших управленцев страны. А победители кубка "Управляй!" в свою очередь смогут поучиться у призёров конкурса "Лидеры России".

По словам Комиссарова, многие студенты, принявшие участие в проекте, смогли добиться поставленных целей: продвинуться по карьерной лестнице, продолжить образование, получить возможность пройти стажировку и найти работу мечты.

Кубок "Управляй!" — один из проектов автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей". В 2017–2018 годах в конкурсе приняли участие 16,5 тысячи студентов, в финал вышли 160 человек из 40 регионов, а победителями стали 10 участников.