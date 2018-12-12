Задыхается от дыма. Пономарёв пожаловался на курящих сокамерников

Правозащитника поместили под административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.

Арестованный правозащитник — 77-летний Лев Пономарёв — пожаловался на курящих сокамерников. Он пояснил, что от дыма сигарет задыхается. О жалобах исполнительного директора общероссийского движения "За права человека" сообщил зампредседателя ОНК Москвы Иван Мельников.

— Пономарёв содержится в камере с девятью гражданами, отбывающими административный арест, причём восемь из них курят. Он пожаловался на неработающую вытяжку и сказал, что он задыхается, — приводит слова Мельникова РИА "Новости".

Общественники также призвали перевести 77-летнего правозащитника в камеру, где никто не курит.

Напомним, что Тверской суд вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции. Позже Мосгорсуд скостил ему срок до 16 суток.