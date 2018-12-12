Не дать "обожраться оливье". Россиян просят не закармливать питомцев в Новый год

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Не дать "обожраться оливье". Россиян просят не закармливать питомцев в Новый год

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кроме того, не стоит давать домашним животным пироги или шоколад, а также продукцию из свинины.

В преддверии Нового года россиян призвали помнить о том, что блюда с праздничного стола домашним питомцам давать нельзя. Как отметили в Российской ассоциации любителей домашних животных, в особенности это касается тех питомцев, которые находятся на промышленных кормах.

— К нашему большому сожалению, после новогодних праздников все клиники обычно забиты такими "обожравшимися оливье, пирогами и шоколадом" пациентами, — приводит сообщение ассоциации агентство "Москва". — Пищеварительная система домашних животных не выдерживает такой нагрузки.

Эксперты добавили, что питомцам не стоит давать продукты из свинины, как, например, колбаски, а также бутерброды.

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