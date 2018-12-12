"В этой матке ты был господин". Алтайские акушерки сняли пародию на клип Бузовой

Одна из героинь ролика призналась, что теперь "от начальства точно влетит по самое не хочу", потому что главврач ещё о нём не знает.

В Барнауле акушерки сняли пародийный музыкальный клип на песню Ольги Бузовой "Мало половин". Видео записали к корпоративу в честь 80-летия родильного дома № 2, и оно не предназначалось для широкой публики, но "утекло" в Интернет.

Медработники почти полностью скопировали слова из пародийного клипа "Много пуповин", который студентки КрасГМУ сняли ещё весной. Акушерки даже обратились в студию звукозаписи ради пародийного ролика. В кадре медики повторяют движения из творения Бузовой и поют. В частности, там есть строки:

В этой матке ты был господин, И никого вокруг — только ты один. Не хочешь появляться, мы уговорим. Наше оружие — окситоцин.

Также в пародии присутствуют слова: "Тужься чаще. Прямо сейчас Головка входит, входит в малый таз".

Одна из героинь ролика призналась изданию КП, что теперь "от начальства точно влетит по самое не хочу, главврач ещё не знает". В студии звукозаписи отметили, что их никто не предупреждал, что ролик предназначен исключительно для частного просмотра. После звонка из больницы его удалили, но видео уже разлетелось в Сети.