"В этой матке ты был господин". Алтайские акушерки сняли пародию на клип Бузовой

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"В этой матке ты был господин". Алтайские акушерки сняли пародию на клип Бузовой

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Одна из героинь ролика призналась, что теперь "от начальства точно влетит по самое не хочу", потому что главврач ещё о нём не знает.

В Барнауле акушерки сняли пародийный музыкальный клип на песню Ольги Бузовой "Мало половин". Видео записали к корпоративу в честь 80-летия родильного дома № 2, и оно не предназначалось для широкой публики, но "утекло" в Интернет.

Медработники почти полностью скопировали слова из пародийного клипа "Много пуповин", который студентки КрасГМУ сняли ещё весной. Акушерки даже обратились в студию звукозаписи ради пародийного ролика. В кадре медики повторяют движения из творения Бузовой и поют. В частности, там есть строки:

В этой матке ты был господин, И никого вокруг — только ты один. Не хочешь появляться, мы уговорим. Наше оружие — окситоцин.

Также в пародии присутствуют слова: "Тужься чаще. Прямо сейчас Головка входит, входит в малый таз".

Одна из героинь ролика призналась изданию КП, что теперь "от начальства точно влетит по самое не хочу, главврач ещё не знает". В студии звукозаписи отметили, что их никто не предупреждал, что ролик предназначен исключительно для частного просмотра. После звонка из больницы его удалили, но видео уже разлетелось в Сети.

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