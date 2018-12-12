Подписывали не глядя. Жильцы оправдались за желание выселить онкобольных детей

Тех, кто подписал петицию за выселение онкобольных из дома в Москве, пристыдил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, а прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова рассказала телеграм-каналу Life Shot, что семья с онкобольными детьми уехала из московской многоэтажки планово в связи с перерывом в лечении, а не из-за травли соседей, как ранее рассказывали СМИ.

— Мы надеемся, что разъяснения врачей по поводу того, что рак не заразен, были убедительны для тех жильцов, кто не обладал полной информацией. Мы также знаем, что многие жильцы раскаиваются в том, что подписали петицию, и признаются, что подписали её не глядя, — приводит Life Shot слова директора фонда.

Напомним, 9 декабря стало известно, что жительница московской многоэтажки собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живёт в квартире, арендованной благотворительным фондом.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинский наук, Евгений Черёмушкин назвал абсолютным бредом заявления о заразности раком.

Лайф также рассказывал, что в Китае учительница отсадила больного раком ученика от других, за что была отстранена от работы.