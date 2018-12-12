Председателем Совета директоров "Аэрофлота" стал глава Минтранса Евгений Дитрих

Министр вошёл в состав совета директоров компании по решению собрания акционеров 23 октября.

Председателем совета директоров "Аэрофлота" стал глава Минтранса России Евгений Дитрих. Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение было принято 11 декабря в ходе внеочередного заседания совета.

Евгению Дитриху 45 лет. Ранее он возглавлял Департамент Министерства экономического развития и торговли РФ, также занимал посты замглавы Федерального дорожного агентства, замдиректора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С 2015 по 2018 год занимал пост первого замминистра транспорта России, а с 18 мая текущего года возглавляет ведомство. Вошёл в состав совета директоров "Аэрофлота" по решению внеочередного общего собрания акционеров 23 октября.