Страна в крапинку. Украина запретила ввоз "русскоязычной" вакцины от ветрянки

Речь идёт о препарате, произведённом в Бельгии, но упакованном и выпущенном в России.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам установила постоянный запрет на ввоз вакцины от ветряной оспы "Варилрикс". Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства. Речь идёт о препарате, произведённом в Бельгии, но упакованном и выпущенном в России.

Причиной для запрета стала жалоба от компании ООО "Глаксосмиткляйн фармасьютикалс Украина" о том, что препарат якобы попал на территорию Незалежной с нарушением требований законодательства — из-за русскоязычной маркировки.

— Фармакологическим предприятиям и аптекам, которые осуществляют продажу, хранение и применение лекарственных средств, предписывается немедленно проверить наличие указанного препарата и принять меры по его изъятию из обращения, — следует из сообщения надзорного ведомства.

По данным издания "Украина.ру", соседнее государство занимает последнее место в Европе по уровню охвата прививками против инфекционных болезней. В результате граждан всё чаще атакуют болезни, о которых практически забыли в цивилизованных странах, такие как корь, дифтерия и ботулизм.

"Варилрикс" — одна из самых распространённых вакцин от ветряной оспы, которая формирует устойчивый иммунитет к заболеванию на протяжении всей жизни пациента. Она предназначена для использования и в качестве предупреждения болезни, и для постконтактной профилактики.