Путин потребовал оградить акции в честь Дня Победы от формализма и пошлости

Президент отметил, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории каждой семьи.

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы везде местные власти знали, что необходимо каждому ветерану Великой Отечественной войны, который проживает в их районе.

— Власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать проблемы в приоритетном порядке, — сказал президент на заседании оргкомитета "Победа".

Глава государства назвал недопустимым, чтобы День Победы, саму историю ВОВ "сопровождали акции под отчёт, связанные с формальностями".

— Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости, — сказал президент.

Президент РФ добавил, что Великая Отечественная война занимает особое место в истории каждой семьи и задача заботы о ветеранах остаётся ключевой.

Напомним, ранее Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ.