Составлен рейтинг городов, где можно купить самые дешёвые авиабилеты

Бюджетно улететь за границу можно из Краснодара, а самые недорогие билеты на перелёты внутри страны продаются в Ростове-на-Дону.

Средний чек на авиабилеты в 2018 году существенно подрос, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Biletix, который составил рейтинг российских городов с самыми бюджетными и дорогими авиабилетами в 2018 году.

Так, отмечается, что самые дешёвые билеты на перелёты внутри страны можно купить в Ростове-на-Дону. Там средний чек составляет 4966 рублей. Второе место у города Чебоксары: там тратят на билет 5093 рубля. На третьем месте бюджетных билетов Махачкала, где пассажиры тратят на авиапоездку в среднем 5286 рублей.

Рейтинг российских городов с самыми дешёвыми авиабилетами за границу возглавляет Краснодар, где пассажиры платят за перелёт в оба конца 14 378 рублей. На втором месте город Грозный. Там средний чек обходится в 14 502 рубля. На третьем месте Махачкала — билет туда-обратно стоит около 16 613 рублей.

Расходы россиян на перелёт в оба конца внутри страны в среднем составляют 12 370 рублей, что на 14% больше показателя предыдущего года. Средний чек за билеты за границу сейчас составляет 24 741 рубль, за год увеличение составило 25%.

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