Путин призвал оказывать дополнительную матпомощь ветеранам ВОВ каждый год

Президент РФ Владимир Путин предложил оказывать дополнительную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны каждый год, а не только применительно к юбилейным датам.

— На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, — сказал президент на заседании российского организационного комитета "Победа".

Напомним, сегодня проходит заседание оргкомитета "Победа", который координирует работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы в ВОВ.