Путин призвал оказывать дополнительную матпомощь ветеранам ВОВ каждый год

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Путин призвал оказывать дополнительную матпомощь ветеранам ВОВ каждый год

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Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Президент РФ Владимир Путин предложил оказывать дополнительную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны каждый год, а не только применительно к юбилейным датам.

— На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, — сказал президент на заседании российского организационного комитета "Победа".

Напомним, сегодня проходит заседание оргкомитета "Победа", который координирует работу по подготовке и проведению торжественных мероприятий в честь 75-летия победы в ВОВ.

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