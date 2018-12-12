В августе этого года он был назначен на пост замглавы компании по коммерции и финансам.

В состав правления "Аэрофлота" вошёл Андрей Чиханчин — замгендиректора компании по коммерции и финансам. Как сообщили в пресс-службе, решение о частичном изменении состава правления было принято на внеочередном заседании совета директоров 11 декабря.

Андрей Чиханчин работает в компании с 2009 года. Занимал пост директора департамента корпоративных финансов "Аэрофлота", высоко зарекомендовав себя как топ-менеджер, всесторонне владеющий проблематикой коммерческого и экономического блоков. В августе этого года был назначен на пост замглавы "Аэрофлота" по коммерции и финансам.

Кроме того, в ходе заседания был утверждён изменённый количественный состав компании (10 человек) и одобрены сделки, необходимые для организации операционной деятельности "Аэрофлота".

Как ранее писал Лайф, председателем совета директоров "Аэрофлота" стал глава Минтранса Евгений Дитрих.