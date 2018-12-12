Сергей Собянин: Конституция — это фундамент устойчивого развития нашей страны

Следуя букве и духу Основного закона, российская столица продолжает реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов граждан.

Сергей Собянин поздравил москвичей с 25-летием Конституции России. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте столичной мэрии сегодня, 12 декабря. В ней градоначальник подчеркнул, что Основной закон задаёт высокие правовые и социальные стандарты и является фундаментом устойчивого развития всех регионов страны. Речь идёт и о Москве, которая, по словам столичного мэра, стремится стать городом, "удобным для жизни".

— Мы строим дороги и станции метро, благоустраиваем парки и улицы, повышаем качество и доступность медицинской помощи, укрепляем лидирующие позиции столичного образования, проявляем особую заботу о пожилых людях, инвалидах и семьях с детьми, — отмечается в телеграмме Собянина.

Он заверил, что Москва продолжит реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов жителей и гостей столицы.

— Базовые условия достижения высоких целей в Москве и стране в целом создаёт наш Основной закон, — подчеркнул столичный мэр.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что принятие Основного закона стало ключевым и поворотным событием в новейшей истории нашей страны и жизни россиян. Он добавил, что Конституция выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны.