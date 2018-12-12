Составлен топ-10 бесплатных медуслуг, за которые россиян заставляют платить

Эксперты советуют в таких случаях обращаться в администрацию учреждения или в выдавшую полис ОМС организацию.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил список бесплатных медицинских услуг, за которые пациентов заставляют платить. Топ-10, составленный на основе анализа жалоб россиян, выглядит следующим образом.

Расходные материалы в стационаре: лекарства, иглы, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и так далее). Расходные материалы при амбулаторном лечении: пломбировочный материал в стоматологии, рентгеноплёнка, диск для записи результатов КТ или МРТ и другие. Проведение аппаратных методов диагностики: МРТ и КТ амбулаторно и в условиях стационара. Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов). Препараты для лечения онкологических заболеваний. Исследования крови (к примеру, на гормоны). Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом: массаж, лечебная физкультура и другое. Консультации врачей-специалистов узкого профиля: окулиста, невролога, хирурга и так далее. Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (к примеру, УЗИ, рентгенография, гастроскопия).

Согласно рекомендации экспертов, если в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), у пациента требуют оплатить перечисленные услуги, нужно обращаться в администрацию учреждения или в выдавшую полис ОМС организацию.

Страховщики пояснили изданию "Российская газета", что данные услуги должны быть оказаны бесплатно при наличии показаний для их проведения, выявленных лечащим врачом и по его назначению.