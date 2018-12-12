Составлен топ-10 бесплатных медуслуг, за которые россиян заставляют платить

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Составлен топ-10 бесплатных медуслуг, за которые россиян заставляют платить

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Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Эксперты советуют в таких случаях обращаться в администрацию учреждения или в выдавшую полис ОМС организацию.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил список бесплатных медицинских услуг, за которые пациентов заставляют платить. Топ-10, составленный на основе анализа жалоб россиян, выглядит следующим образом.

  1. Расходные материалы в стационаре: лекарства, иглы, шприцы, системы для инфузионной терапии и другие.
  2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и так далее).
  3. Расходные материалы при амбулаторном лечении: пломбировочный материал в стоматологии, рентгеноплёнка, диск для записи результатов КТ или МРТ и другие.
  4. Проведение аппаратных методов диагностики: МРТ и КТ амбулаторно и в условиях стационара.
  5. Стоматологическая помощь (кроме зубных протезов).
  6. Препараты для лечения онкологических заболеваний.
  7. Исследования крови (к примеру, на гормоны).
  8. Восстановительное лечение, прописанное лечащим врачом: массаж, лечебная физкультура и другое.
  9. Консультации врачей-специалистов узкого профиля: окулиста, невролога, хирурга и так далее.
  10. Услуги по сокращению сроков ожидания исследования (к примеру, УЗИ, рентгенография, гастроскопия).

Согласно рекомендации экспертов, если в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), у пациента требуют оплатить перечисленные услуги, нужно обращаться в администрацию учреждения или в выдавшую полис ОМС организацию.

Страховщики пояснили изданию "Российская газета", что данные услуги должны быть оказаны бесплатно при наличии показаний для их проведения, выявленных лечащим врачом и по его назначению.

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