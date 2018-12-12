Мэй пригрозила последствиями, если её отправят в отставку

При этом она обещает до последнего бороться против попыток сместить её с поста премьер-министра.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в случае её отставки будут последствия. В частности, они коснутся Брексита. Как утверждает глава Правительства Соединённого Королевства, есть риск отмены выхода Британии из ЕС.

— У нового лидера не будет времени, чтобы провести новые переговоры по соглашению о выходе из ЕС и согласовать его в парламенте до 29 марта, так что ему придётся в качестве первого шага продлить или даже отменить выполнение статьи 50, что задержит или остановит Brexit, — поясняет она.

При этом Мэй обещает до последнего бороться против попыток сместить её с поста премьер-министра.

Как уже сообщал Лайф, в парламенте Британии запустили процедуру голосования о недоверии к Мэй. Часть консерваторов недовольна тем, как премьер-министр проводила переговоры с Евросоюзом по Брекситу.