Глава Минздрава Украины призвала не покупать российские товары

Украинцам следует проверять штрих-коды товаров перед покупкой, чтобы случайно не приобрести произведённые в России. Об этом написала в "Твиттере" временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Незалежной Ульяна Супрун.

— Коды российских товаров 460–469. Проверяйте и не покупайте российское, — говорится в сообщении. К посту глава ведомства прикрепила коллаж с названиями "нежелательных" брендов.

Коди російських товарів 460-469. Перевіряйте та не купуйте російське. Адже частина цих коштів йде на патрони, якими стріляють по наших військових. pic.twitter.com/5stBT2M214 — Уляна Супрун (@usuprun) 12 декабря 2018 г.

Согласно подборке и.о. министра, украинцам следует объявить бойкот российским автомобилям, банкам, одежде, обуви, косметике, продуктам и мобильным операторам.

Предыдущий совет Супрун был связан с тем, как украинцам правильно чихать, чтобы не заразить других. А ещё раньше глава Минздрава предложила лечить серьёзные заболевания, в том числе онкологию и психические заболевания, смехом.