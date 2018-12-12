В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне изготовят юбилейную медаль

Важную годовщину весь мир будет отмечать в 2020 году. В России уже ведётся подготовка к торжествам.

Управляющий делами Президента России Александр Колпаков, возглавляющий оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал о подготовке праздника. Так, оргкомитетом были сформированы 16 рабочих групп, которые займутся различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Профильным ведомствам было поручено обеспечить приглашение, встречи, размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.

Среди необходимых поручений — провести праздничные парады и салюты в Москве и других городах-героях, а также торжественные мероприятия с привлечением войск в городах воинской славы.

Кроме того, к юбилейному празднованию будет изготовлена памятная медаль.

— Управлению Президента РФ по государственным наградам совместно с Управлением делами Президента РФ обеспечить разработку и изготовление юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", — подчеркнул в своём докладе Колпаков.

Отметим, что медали к юбилею Победы в нашей стране выпускаются регулярно. Например, к 70-летию была учреждена единая юбилейная медаль для стран СНГ, которой награждались участники войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. На лицевой стороне медали было изображено многоцветное эмалевое изображение знака ордена Отечественной войны I степени, а также цифры — "1945" и "2015".