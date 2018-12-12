Ректор МГЮА: Конституция России — одна из самых демократичных в мире

Как отметил Виктор Блажеев, у Основного закона нашей страны — очень большое будущее.

Сегодня в России — особый день, поскольку День Конституции для нашей страны действительно праздничный, ведь речь идёт о, собственно, основном документе государства по которому живут все граждане. Такое мнение Лайфу высказал Виктор Блажеев, председатель Ассоциации юристов России и ректор МГЮА, который также отметил, что юбилей — двойной.

— Сто лет Конституции РСФСР (исполнилось в этом году — Прим. Лайфа), — это первая Конституция в истории нашей страны, Конституция 1918 года, — пояснил он. — И ещё и 25-летний юбилей Конституции 1993 года.

Говоря о Конституции 1993 года, Блажеев отметил, что это очень важный документ, который принимался в очень тяжёлый период времени, ознаменовавшийся столкновением двух ветвей власти: и законодательной, и исполнительной. Учитывая же, что ситуация тогда успела перерасти в вооружённый конфликт, казалось, что подготовить и принять такой закон в условиях конфронтации сложно.

— Все думали, что это какой-то переходный период, переходная Конституция и так далее, но она настолько была качественно подготовлена, что 25 лет успешно функционирует и является оплотом российской государственности, — сказал юрист. — Это одна их самых демократичных и современных конституций в мире.

По мнению Блажеева, основные достоинства документа в том, что он закрепляет весь объём прав, которые принадлежат гражданину, кроме того, Конституция имеет прямое действие и открывает дорогу для судебной защиты прав как гражданина, так и юридического лица. Помимо всего прочего, Конституции удалось укрепить Россию с точки зрения тех поползновений на суверенитет, которые были в 90-е годы, поэтому у этого документа очень большое будущее.

Как писал Лайф, ранее президент России Владимир Путин отмечал, что принятие Основного закона стало ключевым и поворотным событием в новейшей истории нашей страны и жизни россиян.