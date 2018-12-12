Задержана нижегородка, избившая маму с ребёнком на руках из-за парковки

Ею оказалась директор ресторана. Против неё возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Нижнем Новгороде полиция задержала 39-летнюю женщину, которая ранее избила мать с годовалым ребёнком за то, что та якобы неправильно припарковалась. Ею оказалась директор местного ресторана "Домашняя Италия". Две женщины встретились ещё раз в полиции несколько часов спустя. Об этом сообщает "Нижний Новгород Онлайн".

— Она пришла сама, как пострадавшая, — рассказала избитая водитель КИА, — Довольная, улыбалась. Всё у неё хорошо. Постоянно разговаривала с кем-то по телефону.

Пострадавшая пожаловалась, что она находится на лечении в больнице, так как у неё сотрясение мозга.

— У меня сотрясение, шов на голове, мне выстригли волосы, — объяснила пострадавшая Юлия. — Я нахожусь в больнице на дневном стационаре, потому что у меня трое детей… Настроение ужасное. Такой праздник нам устроила эта девушка…

Напомним, водитель "Тойоты-Прадо" напала на мать с годовалым ребёнком из-за того, что её КИА "загородил" проезд. Владелице КИА от водителя внедорожника многократно досталось щёткой для очистки стёкол по голове.