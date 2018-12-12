Поздравил с Днём Конституции. Путин встретился с главой КС Зорькиным

Председатель Суда, в свою очередь, преподнёс российскому лидеру две книги с избранными решениями возглавляемой им инстанции.

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина с 25-летием Конституции. Глава государства поблагодарил его и всех судей КС за работу.

— Я поздравляю вас с праздником! Сегодня необычный праздник, необычный День Конституции. Сегодня юбилейная дата — 25-летие принятия основного документа страны, — сказал российский лидер.

Валерий Зорькин, в свою очередь, преподнёс президенту две книги с избранными решениями возглавляемой им инстанции. По словам председателя КС, в год судьи рассматривают в среднем 15 тысяч жалоб. Причём больше обращений и решений в последнее время связано с толкованием Основного закона России, чем с признанием тех или иных актов неконституционными. Зорькин также добавил, что основная задача КС — обеспечить "живую конституцию", с чем Суд справляется.

Сегодня действующей Конституции исполняется 25 лет. Ряд экспертов предлагал сделать 12 декабря выходным.