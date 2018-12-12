Путин завтра посетит форум "Проектория" в Ярославле

Президент РФ Владимир Путин 13 декабря посетит Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ярославль посетит Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ, — говорится в сообщении.
Лидер страны примет участие в открытом уроке "Направление прорыва". Он будет транслироваться во все школы России.
Всероссийский форум "Проектория", организованный под патронажем президента России, проходит с 11 по 14 декабря в Ярославле. Традиционно здесь собирают одарённых детей и подростков со всей страны. Форум проходит с 2013 года, до этого он носил название "Будущие интеллектуальные лидеры России".
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