Во втором этапе "Великих имён России" приняли участие уже десятки тысяч человек

Голосование — общероссийское, принять участие в нём могут жители всех регионов страны.

Во втором туре конкурса "Великие имена России" голосование идёт не менее активно, чем в первом. Как отмечается на сайте проекта, к 12:00 мск 12 декабря в общей сложности проголосовало уже 36,6 тысячи человек, причём за вторые сутки число участников выросло почти в четыре раза.

— Активнее всего участники голосуют за Санкт-Петербург, — говорится в сообщении. — Аэропорт Северной столицы набрал 14,7 тысячи голосов, московский Внуково — 9,2 тысячи голосов, аэропорт Пензы — 4,9 тысячи, Архангельска — 4,7 тысячи, Нижневартовска — 3,1 тысячи.

Лидерами голосования стали на текущий момент Александр Невский в Санкт-Петербурге (56% голосов), Фёдор Абрамов — в Архангельске (49%), Андрей Туполев — в Москве (42%).

Голосование идёт в основном онлайн — на сайте (около 80%) и в социальных сетях (18,8%). В пресс-службе конкурса напомнили, что голосование — общероссийское и принять участие в нём могут жители всех регионов страны.

Как ранее писал Лайф, голосование на конкурсе "Великие имена России" было завершено 1 декабря. Однако было решено провести второй тур, так как есть случай, когда одно имя победило в разных городах. Кроме того, были отмечены и некоторые спорные моменты.