Мэр Страсбурга назвал нападение стрелка терактом

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Мэр Страсбурга назвал нападение стрелка терактом

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Фото: twitter.com/MirrorBreaking

29-летнему преступнику удалось скрыться, и он всё ещё находится в бегах. Оказалось, что у него много судимостей.

Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что стрельба, которую накануне по людям открыл мужчина в городе, является терактом.

— То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки, — сказал он на пресс-конференции.

Вместе с тем он признал, что однозначно мотивы стрелка все ещё не установлены. Это 29-летний уроженец Страсбурга с большим количеством судимостей. Он ещё не задержан.

По последним данным, в результате открытой преступником стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.

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