Мэр Страсбурга назвал нападение стрелка терактом

29-летнему преступнику удалось скрыться, и он всё ещё находится в бегах. Оказалось, что у него много судимостей.

Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что стрельба, которую накануне по людям открыл мужчина в городе, является терактом.

— То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки, — сказал он на пресс-конференции.

BREAKING: Strasbourg gunman 'shouted "Allahu Akbar"' as he carried out attack https://t.co/rj6J6rhqoj pic.twitter.com/gx7UuSOmen — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 12, 2018

Вместе с тем он признал, что однозначно мотивы стрелка все ещё не установлены. Это 29-летний уроженец Страсбурга с большим количеством судимостей. Он ещё не задержан.

It remains unclear what motivated the gunman who opened fire at a Christmas market in Strasbourg, officials said, as the police continue an intensive search for the attacker https://t.co/BVuv5X8KRU — The New York Times (@nytimes) December 12, 2018

По последним данным, в результате открытой преступником стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.