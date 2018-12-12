Меркель выступила за продление антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия будет выступать за продление санкций против России. Об этом она сказала во время выступления в бундестаге.

— Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций, — заявляет Меркель.

В ФРГ выражают обеспокоенность из-за действий Москвы. Немецкий канцлер утверждает, что Берлин не приемлет "фактических претензий на Азовское море".

Ранее Меркель объясняла, зачем западные страны ввели антироссийские санкции. Она утверждала, что это нужно было для "защиты международного права".