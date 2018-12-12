Китайский Lifan массово отзывает автомобили в России

Причина – возможный перегрев и оплавление силового предохранителя генератора, что может вызвать разрядку аккумулятора.

ООО "Лифан моторс Рус" отзывает почти две тысячи кроссоверов Myway, проданных в России c начала осени 2018 года. Об этом информирует пресс-служба Росстандарта. Причина отзыва — возможное повреждение силового предохранителя генератора.

— Во время эксплуатации при определённых условиях окружающей среды и состояния аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя генератора по причине его температурного разрушения, — пояснили в ведомстве.

Производитель обещает сообщить автовладельцам о необходимости посещения сервисного центра. Однако узнать, попадает ли конкретное транспортное средство под отзыв, можно и самостоятельно. Для этого нужно лишь сопоставить VIN-код машины с прилагаемым перечнем.

На отзываемых кроссоверах заменят силовой предохранитель, причём все ремонтные работы должны быть проведены бесплатно для владельцев.

Lifan Myway — это городской семиместный кроссовер, продажи которого начались в России в сентябре 2017-го. Цена стартует от 828 тысяч рублей.