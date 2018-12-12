Смотри, я всё починил! В Благовещенске женщину после операции перевязали скотчем

Местной жительнице удалили желчный пузырь и наложили бинты, однако закрепить пришлось подручными средствами.

В горбольнице Благовещенска пенсионерку после операции перевязали скотчем, поскольку в хирургическом отделении закончился лейкопластырь. Об этом агентству "Амур.инфо" рассказала дочь 63-летней пациентки.

По словам девушки, её мать провела три дня в реанимации, а после ей сделали операцию по удаления желчного пузыря. Во время очередного визита в больницу, сразу после лапароскопии, Анна была шокирована увиденным.

— 10 декабря я приехала к ней. Смотрю — швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч. Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность? — возмущается девушка.

Она сразу потребовала объяснений у медбрата, который признался, что в отделении хирургии закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться подручными средствами.

На запрос агентства областной Минздрав признал дефицит пластыря. Согласно ответу министерства, в общей сложности в больнице есть 333 пластыря, но в самом хирургическом отделении — ни одного.