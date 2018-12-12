Контакт-центр "Аэрофлота" получил "золото" одной из старейших европейских премий

В настоящее время контакт-центр ежегодно обрабатывает восемь миллионов звонков в год.

Центр информации и бронирования "Аэрофлота" совместно с компанией Teleperformance Russia Group завоевали золото в номинации "Лучшее аутсорсинг-партнёрство" в рамках престижной международной премии European Contact Centre & Customer Service Awards. Как сообщили в авиакомпании, таким образом отмечен успех в организации контакт-центра, отвечающего самым высоким мировым стандартам.

В настоящее время контакт-центр ежегодно обрабатывает восемь миллионов звонков в год, причём обслуживание ведётся на шести иностранных языках: английском, немецком, итальянском, испанском, французском и китайском. Работают в нём 1300 операторов и 150 менеджеров различных управленческих уровней.

European Contact Centre & Customer Service Awards — старейшая и наиболее авторитетная премия в индустрии контактных центров и клиентского сервиса.

Как писал Лайф, ранее "Аэрофлот" победил сразу в двух категориях премии "Время инноваций — 2018".