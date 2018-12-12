В Подмосковье возбуждено дело об убийстве годовалого ребёнка

Мальчик проживал в квартире вместе с матерью и её сожителем, семья была неблагополучной.

Трагедия произошла в подмосковном городе Пушкино. В одной из "нехороших" квартир обнаружили тело годовалого мальчика со следами избиений: множественными гематомами и ссадинами в области головы, туловища, рук и ног. После знакомства с родителями малыша и беседы с соседями следователи возбудили дело об убийстве.

— Накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик вместе с матерью и её сожителем, доносились шум, детский плач и крики. Семья характеризуется отрицательно, — сообщила старший помощник ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий. — В ходе осмотра, проведённого следователями и криминалистами, в квартире изъяты предметы детской одежды с пятнами бурого цвета.

Причину смерти ребёнка установит судебно-медицинская экспертиза.