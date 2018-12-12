Сбербанк разрешит переводить деньги по номеру телефона на карты других банков

По словам представителей организации, к сервису уже подключены "Тинькофф-банк" и "Совкомбанк".

Сбербанк планирует расширить список партнёров, на карты которых клиенты смогут переводить деньги по номеру телефона. Об этом сообщила зампред правления кредитной организации Светлана Кирсанова в рамках Дня аналитика — 2018.

— Мы запустили и в партнёрстве с "Тинькофф", и ещё с несколькими партнёрами. И это количество будет расширяться в ближайшее время, — сказала Кирсанова.

По словам представителя банка, переводы по номеру телефона из Сбербанка в "Тинькофф-банк" и обратно "пользуются популярностью как в одну, так и в другую сторону".

Согласно заявлению президента Сбербанка Германа Грефа, к системе переводов с карты на карту по номеру телефона подключился "Совкомбанк". Аналогичные соглашения достигнуты с рядом других кредитных организаций, которые он не назвал.