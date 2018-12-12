Сбербанк подсчитал, на сколько вырастут зарплаты россиян в 2019 году

Согласно ожиданиям аналитиков банка, темпы роста снизятся по сравнению с уходящим годом.

Темп прироста номинальной зарплаты россиян в будущем году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году. Этот прогноз озвучил управляющий директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Николай Фролов в рамках Дня аналитика — 2018.

— Зарплаты в этом году, мы прогнозируем, вырастут приблизительно на 7,5% за год, а в следующем они замедлятся до 2,5%, — сказал Фролов.

По его словам, снижение темпов увеличения связано с мощным ростом зарплат работников бюджетного и частного секторов в 2018 году. В частности, размер оплаты труда в образовании, здравоохранении и нефтяном секторе увеличился вдвое.

Отметим, что прогноз Сбербанка на 3,6% пессимистичнее ожиданий Минтруда, по оценке которого зарплаты россиян в будущем году вырастут на 6,1%.