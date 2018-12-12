Вернуться в 2007-й. Пермским школам запретят выгонять детей из-за цвета волос

Школьные уставы не могут запрещать экстравагантные стрижки, длинные и цветные волосы, уверены в департаменте образования Перми.

Пермские власти порекомендовали городским школам не запрещать ученикам красить волосы в яркие цвета, отращивать щёлки и носить пирсинг. Об этом рассказали ТАСС в департаменте образования администрации Перми.

В документах, которые разослали в школы, говорится, что нормативные акты учебных учреждений с требованиями к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер.

— Внешний вид школьников должен соответствовать "общепринятым в обществе нормам делового стиля, носить светский характер", девушкам рекомендуется использовать "дневной, лёгкий макияж естественных тонов, парфюмерные средства с лёгким нейтральным ароматом". Не рекомендуется ношение аксессуаров "с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные явления", — приводит документ ТАСС.

Ранее суд оштрафовал пермскую гимназию № 4 и её директора за то, что там отстранили от занятий ученицу за волосы розового цвета. Девушка оказалась дочерью депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой. Учебное заведение было оштрафовано на 50 тыс. рублей, а директор — на 30 тыс. рублей. Дочь городского депутата и ещё одна отстранённая от занятий девочка вскоре приступили к занятиям.

Ранее Лайф рассказывал, что в школе в Новосибирской области шестиклассницу не пустили на занятия в школу из-за цвета волос.