Депутат и два сенатора предложили наказывать за оскорбление государства в Сети

Один из инициаторов отметил, что в Интернете нужно соблюдать те же правила, что и в обществе.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его коллега по палате Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму проект закона о наказании за распространение в Интернете материалов, оскорбляющих Конституцию и государство.

Предлагается дополнить статью "Мелкое хулиганство" КоАП, прописав там наказание для людей, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" к власти, государству, официальным государственным символам, Конституции.

— Не вызывает сомнений, что Интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам, — приводит РИА "Новости" слова Клишаса.

Он добавил, что сейчас в законе предусмотрено наказание только за подобное неуважение в общественных местах.

В то же время сенатор напомнил, что у общества уже есть понимание о запрещённости в Интернете, например, продажи наркотиков, детской порнографии, мошенничества и так далее.

Также сегодня в Госдуму внесли проект закона о штрафах за недостоверную информацию в СМИ.