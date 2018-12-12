"Ни разу не подвёл". В России нашли Lexus с миллионным пробегом

По словам бывшего владельца LX 470, внедорожник ежедневно проезжал от 200 до 500 км.

В России нашли Lexus, который проехал по отечественным дорогам миллион км — это один из самых высоких показателей, который был официально зафиксирован в стране. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства японского бренда.

Внедорожник LX 470 был куплен в одной из московских автосалонов в 2006 году, а уже в 2018-м его одометр достиг отметки в 999 999 км. Японец серебристого цвета оснащён бензиновым двигателем объёмом 4,7 литра и мощностью 234 лошадиные силы. Владелец обслуживал свой автомобиль только у официального дилера. С момента покупки в машине заменены радиатор, генератор и кондиционер, однако с машиной ни разу не возникало серьёзных неисправностей.

— Автомобиль не доставлял хлопот, ни разу не подвёл неожиданной неисправностью, заводился в самый сильный мороз, проезжал там, где буксовали грузовики. Даже двигатель ни капли масла не брал. Только после пробега 500 000 км его расход стал расти, — рассказал бывший хозяин авто.

По его словам, большой пробег стал результатом использования иномарки в качестве корпоративного автомобиля: она проходила в день по 200−500 км. После официальной фиксации миллионного пробега мужчина сдал свой LX 470 в trade-in. Открытым остаётся только вопрос, как быстро найдётся покупатель на внедорожник.