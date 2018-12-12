В погоне за подарками? Москвичи вечером встанут в девятибалльных пробках

Жителей Москвы уже второй день подряд предупреждают о девятибалльных пробках. Как и накануне, сервис "Яндекс. Пробки" прогнозирует многокилометровые заторы с 19:00.

Уже сейчас затруднения в движении на дорогах оцениваются в семь баллов.

Сейчас пробки на Садовом кольце. Также стоят часть ТТК и центр Москвы.

Ранее в ЦОДД предупреждали о предновогодних пробках. Самый пик загруженности будет с 24 по 28 декабря, а уже с вечера 30 декабря количество автомобилей на дорогах пойдёт на спад.