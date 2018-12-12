Абэ из-за России назвал символом этого года иероглиф "поворот"

Хотя в рамках ежегодного конкурса сегодня в Японии был назван другой иероглиф, означающий "бедствие".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал журналистам, что для него символом года стал иероглиф "тэн", что обозначает "поворачивать". Таким образом, он обозначил поворотный момент в отношениях России и Японии, сообщает РИА "Новости".

— Это был год, когда мы почувствовали, что в японо-российских отношениях наступил поворотный момент, — подчеркнул Абэ.

Сегодня в Японии был назван ещё один символ уходящего года — иероглиф "бедствие". Его выбрали в ходе ежегодного конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности Японии. Поводом для этого стали нескольких наводнений и землетрясение на Хоккайдо.

— В этом году было много стихийных бедствий, и постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы люди поскорее смогли вернуться к обычной жизни, — отметил Абэ, подчеркнув, что он бы выбрал символом года иероглиф "тэн", что означает "поворот".

Напомним, визит Абэ в Россию может состояться в начале 2019 года.