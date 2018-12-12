Чипсы без картошки? "Росконтроль" изучил самый популярный фастфуд на прилавках

Главная претензия — все чипсы, кроме образцов "Каждый день" и Pringles, не выдерживают транспортировку и теряют свой внешний вид.

Чипсы считаются далеко не самым полезным продуктом, однако они по-прежнему пользуются популярностью. Эксперты "Росконтроля" решили проверить этот продукт и выяснить, действительно ли так вредны чипсы. Для исследования были куплены образцы семи брендов со вкусом сыра: "Московский картофель", Lay's, "Каждый день", "Хрустящий картофель", "Барин", Pringles, Lorenz Naturals.

Проверку прошли все образцы, однако оценки, которые они получили, не слишком высокие. Максимальная (48 баллов) у чипсов Lorenz Naturals. Они не содержат усилителя вкуса глутамата, а при их изготовлении использовалось высокоолеиновое подсолнечное масло, которое считается более ценным и по своему составу близко к оливковому маслу, а также меньше окисляется.

Весь рейтинг выглядит таким образом:

Lorenz Naturals с пармезаном (48); Lay's со вкусом сыра (45); "Хрустящий картофель" со вкусом сыра (43); "Барин". "Четыре сыра" (43); "Московский картофель" со вкусом сыра (40); Pringles со вкусом сыра (39); "Каждый день" со вкусом сыра (38).

В ходе исследования выяснилось, что не во всех образцах картошка настоящая. Например, в составе чипсов "Каждый день" указаны картофельные хлопья, а в Pringles — обезвоженный картофель, что, по сути, то же самое. В чипсах "Хрустящий картофель" и Pringles — наиболее высокое содержание жира.

Главная претензия — все чипсы, кроме образцов "Каждый день" и Pringles, не выдерживают транспортировку и теряют свой внешний вид. В целом же специалисты не рекомендуют увлекаться чипсами, так как с точки зрения пищевой ценности и баланса различных питательных веществ это далеко не оптимальная еда.