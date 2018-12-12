Путин вручил госпремии председателю ВОИ и главе "Русфонда"

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Путин вручил госпремии председателю ВОИ и главе "Русфонда"

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Заслуги Терентьева и Амбиндера были отмечены в области правозащиты и благотворительности.

Президент России Владимир Путин вручил государственные премии за заслуги в правозащитной и благотворительной деятельности. В частности, он отметил достижения председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева и руководителя "Русфонда" Льва Амбиндера.

Церемония вручения госпремий состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Председателя Всероссийского общества инвалидов наградили премией за достижения в сфере правозащитной деятельности. Организация, которую возглавляет Терентьев, объединяет свыше 1,5 млн человек. Главу "Русфонда" отметили за достижения в области благотворительности. Его организация помогает тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.

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