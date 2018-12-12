"Полный абсурд". Профессор назвал несерьёзным заявление Порошенко о войне с РФ

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль уверен, что заявления украинского президента Петра Порошенко о "войне" с Россией не имеют серьёзной основы. Ранее украинский лидер называл Россию страной-агрессором на фоне событий на Донбассе, что очень похоже на обвинения Порошенко после инцидента в Керченском проливе.

— Я думаю, что это всё однопорядковые заявления, которые, конечно, ни о каком начале войны не свидетельствуют, с чьей стороны война? Если Порошенко заявляет о российской инициативе о начале войны, то это полный абсурд в том смысле, что наши корабли, которые пресекли пограничную провокацию украинских ВМФ, — это наши корабли, которые находились в своих территориальных водах. В этом смысле никакой агрессии быть не может по определению, — рассказал преподаватель академии.

— Если это касается действий Украины, которая на себя берёт инициативу начала боевых действий, то я думаю, что Украина от этого состояния пока ещё очень далека, слава Богу, — добавил Владимир Штоль.

В комментарии американскому телеканалу Fox News президент Украины Пётр Порошенко заявил, что инцидент в Керченском проливе "не шутка, не инцидент и не кризис", а "агрессия и война". В Кремле ответили, что не согласны с позицией Порошенко, а конфликт в проливе является провокацией украинских военнослужащих.